Терапевт Воробьев назвал три симптома простуды, при которых лучше самоизолироваться

Простудные заболевания — частые спутники осени. Какие симптомы указывают на необходимость обратиться к врачу, рассказал терапевт Павел Воробьев.

Врач посоветовал самоизолироваться при обнаружении у себя температуры, головной боли и слабости. Если состояние человека слишком тяжелое, лучше вызвать врача на дом. Проявлять сильную обеспокоенность не стоит в том случае, если у больного наблюдаются только кашель и насморк.

«Сам по себе кашель, если нет других симптомов, ничего страшного не несет», — отметил Павел Воробьев в интервью радио Sputnik.

Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила, сколько раз в год взрослый человек может болеть простудными заболеваниями. Этот показатель может колебаться от одного до трех раз, отмечает телеканал «360». Не стоит назначать себе какие-либо препараты для повышения иммунитета. Это может делать только компетентный специалист, подчеркнула Чернышова.