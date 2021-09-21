Россия и Евросоюз обсудили двусторонние отношения

Глава МИД России Сергей Лавров провел в Москве встречу с послами стран Европейского союза. Одной из тем беседы стала ситуация в Афганистане.

Дипломат также переговорил с руководителем представительства ЕС в России Маркусом Эдерером. Участники встречи обсудили двусторонние отношения, афганские события и ситуацию в Сирии.

Кроме того, собеседники затронули обстановку в Ливии, Мали и возможность сотрудничества в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сергей Лавров указал на готовность к взаимодействию на принципах равенства и взаимовыгодных контактов. Российский министр подчеркнул невозможность выстраивания отношений путем «отпора» и «сковывания».