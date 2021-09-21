Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Старые антитела к коронавирусу не способны защитить от новых мутаций

Старые антитела к коронавирусу не способны защитить от новых мутаций

Появившиеся после инфицирования исходным штаммом коронавируса антитела не способны защитить от более новых мутаций, заявили исследователи из Иллинойсского университета.

Американские ученые поставили перед собой цель проанализировать статьи о пациентах с коронавирусом, чтобы найти данные о последовательности вырабатываемых ими антител. Зарубежные исследователи сделали ставку на антитела S-белка. Именно он способствует заражению.

Старые штаммы не могут защитить человека от современных мутаций S-белка. Открытие ученых из Иллинойсского университета поможет в разработке новых препаратов против коронавирусной инфекции. Сейчас во многих странах наиболее активен штамм «Дельта». Случаи заражения им выявляют и в России, сообщает телеканал «360». Впервые «Дельту» выявили в РФ в конце апреля. К середине лета он стал широко распространенным в стране.