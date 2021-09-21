Рар рассказал, чем обернется для Германии попытка остановить запуск «СП–2»

Если Германия предпримет попытку остановить запуск нового российского газопровода «Северный поток – 2», она все равно не сможет этого сделать, но для нее самой этот безумный шаг обернется крахом.

Уверенность в этом, выступая в эфире радио Sputnik, высказал немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о том, что произойдет если новые власти ФРГ захотят отказаться от обязательств по «Северному потоку – 2» и пересмотреть заключенные с Россией соглашения.

Строительство газопровода «Северный поток – 2», который напрямую по дну Балтийского моря связывает Россию и Германию, было завершено в начале сентября, а первые поставки газа, по словам руководства «Газпрома» должны начаться уже в октябре. Того, кто попытается помешать запуску газопровода в эксплуатацию, суды обяжут выплатить огромные неустойки, напомнил Рар.

«Тогда придётся судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — считает немецкий политолог.

ФБА «Экономика сегодня» /

Напомним, ранее о том, что немецкая сторона может еще отказаться от взятых на себя обязательств по «Северному потоку – 2» заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф, по словам которого, такое может случиться, если в результате предстоящих выборов к власти в ФРГ придет партия «Зеленые».