Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Рар рассказал, чем обернется для Германии попытка остановить запуск «СП–2»

Рар рассказал, чем обернется для Германии попытка остановить запуск «СП–2»

Если Германия предпримет попытку остановить запуск нового российского газопровода «Северный поток – 2», она все равно не сможет этого сделать, но для нее самой этот безумный шаг обернется крахом.

Уверенность в этом, выступая в эфире радио Sputnik, высказал немецкий политолог Александр Рар, рассуждая о том, что произойдет если новые власти ФРГ захотят отказаться от обязательств по «Северному потоку – 2» и пересмотреть заключенные с Россией соглашения.

Строительство газопровода «Северный поток – 2», который напрямую по дну Балтийского моря связывает Россию и Германию, было завершено в начале сентября, а первые поставки газа, по словам руководства «Газпрома» должны начаться уже в октябре. Того, кто попытается помешать запуску газопровода в эксплуатацию, суды обяжут выплатить огромные неустойки, напомнил Рар.

«Тогда придётся судиться, платить громадные компенсации тем компаниям и России, которые выстроили "Северный поток — 2", такой безумный шаг, в первую очередь, навредит самой Германии», — считает немецкий политолог.

Рар рассказал, чем обернется для Германии попытка остановить запуск «СП–2»
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Напомним, ранее о том, что немецкая сторона может еще отказаться от взятых на себя обязательств по «Северному потоку – 2» заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Германии Урс Ункауф, по словам которого, такое может случиться, если в результате предстоящих выборов к власти в ФРГ придет партия «Зеленые».