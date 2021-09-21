Установлен третий подозреваемый в отравлении Скрипалей

Британская полиция назвала имя третьего подозреваемого в отравлении семьи Скрипалей.

По данным британских правоохранителей, третьим подозреваемым по «делу Скрипалей» оказался россиянин Денис Сергеев. В настоящий момент против него выдвинуты обвинения. Он объявлен в международный розыск.

Напомним, что в марте 2018 года в Солсбери (Англия) были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Спустя год после произошедшего их так никто и не увидел. Представитель МИД РФ отметила Захарова, что Россия так и не получила ответы на самые простые вопросы, поскольку британская сторона не предоставила хронологию событий.

Лондон объявил, что считает Россию причастными к данному инциденту, однако пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков сообщил, что Кремль категорически это отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также высказался на этот счет и заявил, что «дело Скрипаля» рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.