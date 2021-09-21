Аналитики предрекли повторение финансового кризиса 2008 года из-за Китая

Мир стоит на пороге нового финансового кризиса. К такому выводу пришли аналитики The Page после падения более чем на 10% акций второго по величине китайского застройщика China Evergrande Group на Гонконгской бирже, которая, к слову, на этом фоне тоже потеряла 4%.

Ранее сообщалось, что строительная компания находится на грани банкротства. По данным агентства Bloomberg, долг фирмы по состоянию на 30 июня составил $89 млрд. В худшем случае потерять вложения рискуют около 70 000 человек.

На минувшей неделе это побудило около сотни обеспокоенных инвесторов устроить погром возле штаб-квартиры Evergrande в Шэньчжэне, требуя у представителей компании немедленного погашения задолженностей. Те, в свою очередь, подтвердили, что фирма столкнулась с «беспрецедентными трудностями», но заверили, что слухи о банкротстве «не соответствуют действительности».

Global Look Press / Katherine Cheng / Keystone Press Agency

«Вероятное банкротство China Evergrande Group может вызвать эффект домино на рынке недвижимости Китая. Если этот гигантский рынок рухнет из-за гигантских долгов, это может вызвать цепную реакцию на рынках всего мира», – пришли к выводу в The Page.

Ускорить наступление кризиса может пандемия коронавируса, которая уже стала причиной ощутимого роста цен на недвижимость в Европе. Причем увеличилась не только стоимость покупки и продажи, но и аренды.

«В частности, по словам мэра Берлина Михаэля Мюллера, немало людей вынуждены покидать арендованное жилье, так как больше не могут себе его позволить. Такая ситуация наблюдается в столицах Германии, Франции, Великобритании и Италии», – отмечает украинское издание Корреспондент.

Между тем, сегодня, 21 сентября, агентство Bloomberg опубликовало новую статью, из которой следует, что у Китая «все под контролем», а Гонконгский фондовый рынок постепенно стабилизируется.