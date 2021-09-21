Поворот не туда. Арестович раскритиковал языковой закон на Украине, но призвал его соблюдать

В копилке неоднозначных заявлений главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича прибавилось. Во время выступления на телеканале «Наш» он затронул многострадальную тему языкового закона, принятого на Украине в июле этого года.

Киевский политик высказал мысль, что «тотальная украинизация» не красит нацию в XXI веке, а закон о государственном языке стал для страны поворотом «немножко не туда». Тем не менее указ президента нужно соблюдать даже в несовершенном виде, уверен Арестович. Советник президента считает, что пересмотра указа нужен особый «политический момент»:

«Это надо бы было делать или до военной опасности, или после ее уменьшения».

Вероятно, что под этими словами Арестович подразумевал не стихающий конфликт в Донбассе, потому что тут же обратился к жителям ДНР и ЛНР с просьбой следовать законодательству Украины и разговаривать на государственном языке.

«Даже русскоязычные люди от рождения, такие как я, например, должны пользоваться украинским языком», — отметил политик.

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Арестович давно известен своими противоречивыми высказываниями. Например, за последнее время он несколько раз предложил переименовать Украину. Сначала политик посчитал уместным добавить приставку «Русь» к «Украине», чтобы тем самым «перехватить» историческое наследие у России.

Позднее он передумал и обратил взор на США. Соединенные земли Украины, по мнению киевского политика, более подходящее название для страны. Впрочем, потенциальные СЗУ действительно могли бы стать отражением ориентированности украинских властей на Запад.

Член Совета по межнациональным отношениям при российском президенте Богдан Беспалько считает, что за подобным «пустым трепом» и «несостоятельными заявлениями» ничего нет. Репутация Арестовича говорит сама за себя: его слова ни к чему не приводят и ни на что не влияют.

Ранее политолог Михаил Погребинский раскритиковал руководство Украины за «глупости», которые оно вещает. Из-за таких властей и их предложений Украина превращается в сумасшедший дом, посетовал эксперт.