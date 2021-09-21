Россия восстановила авиасообщение с Испанией

С 21 сентября Россия возобновила авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, передает РИА Новости. Помимо данных направлений будет увеличено количество рейсов с Венгрией, Казахстаном и Катаром.

Стоит отметить, что ограничения на въезд в Испанию все еще сохраняются. Посетить страну смогут только граждане Европейского Союза или лица, имеющие вид на жительство в странах ЕС и Шенгенского соглашения. Разрешение также распространяется на граждан, прибывающих с деловыми, образовательными целями или для лечения. Сейчас Мадрид занят обновлением многоразовых виз, но воспользоваться ими можно будет только в экстренном случае.

По данным поисковых запросов, авиабилет из России в Словакию обойдется в 23 тыс. рублей на человека, в Кению — 36 тыс. рублей, в Ирак — 31 тыс. рублей.

Напомним, что ранее Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о восстановлении туристического бизнеса в России. Однако она добавила, что сфера туризма теперь будет работать по новым правилам.