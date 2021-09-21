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Песков не ответил на вопрос журналистов об обновлении руководящего состава Госдумы

Песков не ответил на вопрос журналистов об обновлении руководящего состава Госдумы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременным вопрос о приходе нового спикера нижней палаты парламента.

Кроме того, он не ответил на вопрос журналистов об обновлении руководящего состава Госдумы. В настоящее время рано обсуждать эти темы, пояснил Песков.

Парламентские выборы прошли в России на прошлой неделе. В 2021 году избиратели могли воспользоваться своим правом 17, 18 и 19 сентября. Также в семи регионах страны было доступно дистанционное электронное голосование. Решение о многодневной процедуре было принято в целях недопущения роста заболевания коронавирусной инфекцией, уточнили в Центризбиркоме.