Песков: Путин в ближайшие дни проведет онлайн-конференцию с лидерами политических партий

Президент России Владимир Путин проведет встречу в режиме онлайн с руководителями политических партий и поздравит победителей выборов в Госдуму VIII созыва, заявили в Кремле.

Онлайн-конференция планируется в ближайшие дни, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе беседы с представителями прессы. Президент продолжает находиться на самоизоляции, в связи с чем беседа пройдет в формате видеосвязи, объяснил официальный представитель Кремля.

«Президент имеет в виду до конца этой недели встретиться с руководителями политических партий. И, конечно, у президента будет возможность поздравить в том числе и партию, которая стала победителем на этих выборах», — подчеркнул Песков.

Выборы в Государственную думу VIII созыва прошли с 17 по 19 сентября. По итогам обработки ЦИК 100% протоколов избирательных участков, лидирует партия «Единая Россия». Окончательное оглашение результатов запланировано на 24 сентября.