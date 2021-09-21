Спецборт МЧС с пострадавшими при стрельбе в пермском вузе приземлился во Внуково

Спецборт МЧС России доставил пострадавших при обстреле в пермском университете в Москву. Воздушное судно приземлилось во Внуково.

Медицинским бортом Ил-76 для лечения в столичной больнице транспортировано семь пострадавших, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Студент первого курса Пермского государственного национального исследовательского университета 20 сентября устроил вооруженное нападение на учебное заведение. В результате атаки погибли шесть человек.

Сам стрелок был ранен при задержании. В настоящее время он находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.