В Кремле ответили на заявление Турции по непризнанию думских выборов в Крыму

Российская сторона сожалеет из-за непризнания властями Турции результатов думских выборов в Крыму. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позиция России по полуострову не изменится, ответили в Кремле на заявление турецкой стороны по голосованию. Вопрос принадлежности региона находится вне рамок обсуждения, подчеркнул Песков.

Однако разногласия государств не должны мешать двустороннему сотрудничеству, добавил спикер. Кроме того, российские власти надеются на изменение решения официальной Анкары по вопросу Крыма.