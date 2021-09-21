Россиянка проголосовала на выборах депутатов Госдумы за несколько минут до родов

Беременная женщина проголосовала в Москве за пять минут до родов. Подробности рассказал зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

Ребенок появился на свет 19 сентября. Женщине предлагали сначала родить, а после чего проголосовать. Однако россиянка настояла на своем, решив сначала исполнить гражданский долг. Через несколько минут после голосования у женщины родился мальчик.

«Сейчас у них все хорошо, мама и ребенок здоровы», — рассказал Реут в интервью для ТАСС.

Выборы в России проходили с 17 по 19 сентября. Жители ряда регионов выбирали не только депутатов Госдумы, но и представителей органов местной власти. В некоторых субъектах избирались главы.