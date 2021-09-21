Врио замсекретаря генсовета «Единой России» Васильев может стать главой думской фракции

Фракция «Единой России» может продолжить работу в Государственной думе под руководством врио заместителя секретаря генерального совета партии Владимира Васильева.

Сейчас думскую фракцию возглавляет депутат Сергей Неверов. По информации ТАСС, он может занять другую высокую должность. Авторы материала обратили внимание, что вопросы о назначении политиков находятся в стадии обсуждения, а для утверждения соответствующих решений необходимо коллегиальное решение партии.

Васильев уже имеет опыт руководства фракцией единороссов в Государственной думе. Он занимал эту должность в период с 2012 по 2017 годы.