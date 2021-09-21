Суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП в Бурятии

Приговор бывшему вице-спикеру парламента региона по делу о смертельной аварии признан законным. В ДТП погибла юная девушка.

Гособвинитель ходатайствовал об ужесточении наказания и помещении депутата в колонию строгого режима. Сам обвиняемый своей вины не признает.

По ходе рассмотрения апелляции приговор Прибайкальского районного суда Бурятии оставили без изменения. Депутату назначили наказание в виде шести лет и одного месяца колонии-поселения.

Следствие установило, что вечером 5 января прошлого года политик ехал на автомобиле Toyota Land Cruiser Prado с рыбалки. Возле села Батурино он сбил переходившую дорогу 17-летнюю девушку. Мужчина не стал вызывать скорую помощь и сбежал с места аварии. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы.