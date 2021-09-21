Статины способны облегчить состояние пациентов с язвенным колитом

Статины эффективны при лечении язвенных колитов, заявили ученые из Стэнфордского университета в Соединенных Штатах.

Применение гиполипидемических лекарственных препаратов снижает болевые ощущения при колите почти в два раза. К тому же после их употребления необходимость в хирургическом вмешательстве возникает в два раза реже, говорится в статье, представленной в журнале American Medical Informatics Association.

«Статины достаточно безопасны. Пациентам с язвенным колитом, которые принимали статины, также прописывались другие противовоспалительные препараты в меньшей степени», — заявили американские журналисты.

Индийский диетолог Пуджа Махиджа объяснила, что нельзя делать на голодный желудок. Специалист порекомендовала не пить чай или кофе до употребления пищи, отмечает телеканал «360». К тому же не следует жевать жвачку, будучи голодным. В противном случае начнет выделяться разъедающий стенки желудка сок.