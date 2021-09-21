Генерал ВСУ: Россию не победить

Среди хора бравурных призывов к военной победе над Россией в Донбассе из Киева иногда доносятся и трезвые голоса.

Именно к таким редким проявлениям здравомыслия можно отнести выступление генерал-лейтенанта ВСУ в отставке Вилена Мартиросяна в эфире телеканала «Наш». Он заявил, что, несмотря на пышные и победоносные заявления украинского руководства, у Киева нет шансов на победу в случае военного конфликта с Россией, сообщает издание «EurAsia Daily».

В связи с этим он раскритиковал руководство страны, которое пытается показать силу и мощь, там, где их нет и в помине, и делает агрессивные заявления в адрес Москвы.

«Мы не в состоянии с Россией воевать. У нас нет таких возможностей, чтобы можно было Россию на колени поставить. Они некоторые не понимают, что Россия есть Россия, хочешь — не хочешь», — заявил Мартиросян.

Кроме того, он призвал президента страны Зеленского действовать только в интересах граждан своей страны, а не иностранных государств.