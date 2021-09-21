ЕСПЧ присудил вдове погибшего офицера ФСБ Литвиненко компенсацию в 100 тыс. евро

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить вдове погибшего в Великобритании офицера ФСБ Литвиненко Марии Картер моральную компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Согласно версии ЕСПЧ, Россия якобы не провела качественного расследования смерти офицера Литвиненко, из-за чего не привлекла к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которые, по мнению британских правоохранителей, являются исполнителями убийства. В Москве же считают, что следственные действия Лондона в отношении «дела Литвиненко» имеют политическую подоплеку.

Таким образом, суд признал нарушение прав по статье 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). В связи с этим помимо моральной компенсации ЕСПЧ обязал Россию возместить Марии Картер судебные издержки в размере 22,5 тысяч евро.

Напомним, что Александр Литвиненко, получивший в Великобритании политическое убежище, погиб в Лондоне в ноябре 2006 года. По данным экспертизы, причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием.