Андрей Лобода: интеграция Петербурга и Ленобласти поможет Беглову развивать город

Намерения Александра Беглова интегрировать Петербург с Ленобластью помогут губернатору развивать город, уверен экономист Андрей Лобода.

Не так давно губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о намерениях начать совместное развитие Петербурга и Ленобласти. Более детально этот вопрос будут обсуждать новые созывы депутатов Заксобрания Северной столицы и Ленобласти.

Нормативная база в части развития городской агломерации позволит реализовать важные для города и области задачи, уверен Лобода. По его словам, одной из главных задач, которые сегодня стоят перед властями Северной столицы, является строительство КАД-2, станций линий метрополитена с выходом за пределы города, а также модернизация новой железнодорожной ветки между Петербургом и Москвой.

«И это только часть задач, реализация которых может значительно улучшить качество жизни граждан. Два региона могли бы объединить усилия для реализации прорывов в транспортной и логистической инфраструктурах, развития туризма», — цитирует его Федеральное агентство новостей.

Лобода уверен, что единая социальная политика, а также система реализации социальных программ сплотят общество в двух регионах. По его мнению, это должно касаться в первую очередь градостроения и застройки новых территорий.