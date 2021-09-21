Патрушев назвал союз AUKUS «еще одним военным блоком» против России и Китая

Союз AUKUS, который создан США, Великобританией и Австралией, стал еще одним военным блоком, который будет направлен против России и Китая.

Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В интервью газете «Аргументы и факты» он напомнил о существовании похожего альянса — объединение QUAD, в которое входят США, Индия, Австралия и Япония и которое уже стало «прообразом азиатского аналога НАТО».

«Вашингтон будет пытаться втянуть в эту организацию и другие страны, главным образом для проведения антикитайской и антироссийской политики», — подчеркнул Патрушев.

По его мнению, AUKUS будет преследовать такие же цели. При этом характерно, что при заключении союза Соединенные Штаты и Великобритания лишили Францию выгодной сделки по строительству атомных субмарин для Канберры. Секретарь Совбеза РФ предположил, что «в Париже сейчас многие вспоминают историю с "Мистралями"».