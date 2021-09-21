Патрушев назвал число потенциальных жертв биолабораторий США по всему миру

Западные государства заявляют о беспокойстве за человеческие права. Однако страны нарушают их в массовом порядке, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

В беседе с журналистами Патрушев указал на преследование инакомыслия в США. Представители не всех рас и национальностей могут рассчитывать на справедливые решения судей в Соединенных Штатах, считает секретарь Совбеза. Также примером нарушения прав являются биолаборатории, которые создает американская сторона. Николай Патрушев назвал число потенциальных жертв этих учреждений.

«Создаваемые Вашингтоном по всему миру биологические лаборатории создают угрозу здоровью десятков миллионов человек, тем самым нарушая их права», — пояснил секретарь СБ.

Собеседник СМИ рассказал, что Соединенные Штаты занимаются разработкой индивидуальных программ биологических исследований для многих стран. Планы носят военный характер, уточнил Патрушев.