От ненависти до любви. Как националисты Эстонии развернулись лицом к Нарве и заговорили по-русски

Глава Языкового департамента Эстонии (бывшая «Языковая инспекция») Ильмар Томуск потребовал объяснений от председателя Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Мартина Хельме из-за агитации на русском языке в городе Нарва перед муниципальными выборами.

В начале сентября в крупнейшем по числу русскоязычного населения городе Эстонии появились микроавтобусы с партийной агитацией национал-консерваторов: рядом с лозунгами «Важен каждый голос!» и «Голосуй за EKRE» были изображены кандидаты, большинство из них — русскоязычные граждане Эстонии.

Нарвскими мундепами от EKRE могут стать: Олег Голубых, Александр Андреев, Самуил Бабарыкин, Янек Одинец и Оксана Тельска.

Примечательно, что жалобу на консерваторов в правительственное ведомство послал тоже русскоязычный кандидат — Евгений Криштафович, баллотирующийся от Партии реформ. Он возмутился, что лозунги политических конкурентов не переведены на эстонский язык. В ответ гендиректор Языкового департамента Эстонии попросил Хельме дать объяснение «касательно использования русскоязычной рекламы».

«Также я предлагаю впредь использовать рекламу на эстонском языке, к которой может быть добавлен перевод на русский язык», — цитирует чиновника Sputnik Эстония.

Удивительно, что объясняться за агитацию на русском языке придется националистической партии, снискавшей славу русофобской политической силы. Рассказываем, как эстонские националисты решили заполучить голоса электората, на который никогда не рассчитывали.

/ Фото Ирины Кивимяэ

Русифицировались перед выборами

В начале 2021 года EKRE решила осваивать северо-восток страны, заселенный преимущественно русскоязычными. Националистам предстояло невозможное: привлечь избирателей, явно не воодушевленных предложениями основателя партии Марта Хельме проверять всех неэстонцев на лояльность и бороться с «раковой опухолью Кремля». Россию, кстати, он считает «потенциальной угрозой» для Эстонии.

В попытке покорить новый электорат партия выпустила отлично сверстанную газету «Взгляд» на русском языке с критикой в адрес центристов, экономическим анализом, рубрикой «садоводам и огородникам» и даже кроссвордами.

«Нарвитяне — сами по себе такие же консерваторы, как и партия EKRE», — громогласно гласил один из заголовков газеты.

Однако перебить русофобский шлейф оказалось не так уж просто. Помимо Хельме сомнительные заявления регулярно звучали и от других функционеров EKRE.

Например, депутат Урмас Рейтельманн назвал местных русских «паразитирующими тибламми» (презрительное прозвище представителей русскоязычного населения Эстонии, используемое в разговорном языке). Депутат Таллинского горсобрания Март Каллас, комментируя события «бронзовой ночи», подчеркнул, что в демонстрациях участвовал «понаехавший человеческий сброд с советским менталитетом» (в 2007 году сотни людей вышли протестовать из-за решения снести монумент павшим во Второй мировой войне, так называемого «Бронзового солдата»).

Впрочем, заявления отдельных партийцев менее важны реальных пунктов программы EKRE.

Невские Новости / Наталья Полякова

Как эстонские националисты русских «окучивали»

Так, в 2019 году националисты хотели обязать все школы вести обучение только на эстонском языке. Кандидат от партии Оксана Тельска, администрирующая крупную русскоязычную группу в Facebook «Мамы Нарвы», в намерениях национал-консерваторов никакой проблемы не видит.

«Если бы в садах, с яслей сразу, был исключительно эстонский язык общения (а это на минуточку 8–10 часов в день), а дома русский, дети бы легко знали оба языка», — ответила Тельска в Facebook на замечания возмущенных русских жителей Эстонии.

Мотивацию русскоязычной жительницы Нарвы идти в органы местного самоуправления именно от националистической партии понять нелегко. И все же она есть: это позиция EKRE по поводу нетрадиционных браков, усыновления детей однополыми парами и пропаганды ЛГБТ.

«Может вы не знаете, что в Нарве уже есть пара детских садов, где к детям обращаются гендернонейтрально, не употребляя слов мальчик и девочка? Я не хочу, чтобы моим детям внушали и навязывали то, что сейчас они не то ни это, а вот вырастут и сами решат кто они — мальчик или девочка», — заявила Тельска в соцсети.

Кроме того, национал-консерваторы обещали установить квоту на получение гражданства по натурализации, которая не должна превышать 0,2% от числа жителей страны, получивших гражданство по рождению. Это бы значительно затруднило получение паспорта выходцам из России, Белоруссии и Украины.

Федеральное агентство новостей / Александр Щерба

Лидеры нарвской фракции EKRE (создана полгода назад) Дмитрий Гусев и Александр Андреев признаются: с «отцом» эстонских националистов Мартом Хельме они разговаривают на русском языке. Политик работал в России и хорошо владеет языком, а вот новоявленные члены партии из Нарвы прекрасным эстонским похвастаться не могут.

Антироссийские заявления отдельных однопартийцев они не считают проблемой, утверждая, что «русскую карту» перед выборами разыгрывают все эстонские партии.

«Естественно, все эти русофобские высказывания, которые разжигают национальную вражду, недопустимы. Мы со своей стороны в дальнейшем будем отслеживать такие высказывания и бороться с ними. Но если посмотреть на высказывания других политических деятелей от других партий, то картина совершенно та же», — объяснял Гусев свою позицию изданию Delfi.

Нарвитяне вступили в EKRE для того, чтобы «изменить жизнь в Нарве в лучшую сторону». Своей основной задачей видят… создание в городе благоприятной среды для инвесторов и свободной экономической зоны. Никаких проблем, возникающих конкретно у русскоязычных жителей страны, Гусев и Андреев не называют. Разве что им мешают другие русскоязычные — что называется, «понаехавшие».

pixabay.com / hanswell

Да, «русское» крыло EKRE выступает не только против пропаганды ЛГБТ, но и мигрантов («украинцы, белорусы, русские, не важно кто»), отбирающих рабочие места у местного населения. Судя по всему, это «костяк», на котором зиждется EKRE в Нарве.

«Мы совершенно нормально относимся ко всем меньшинствам: нацменьшинствам, сексуальным меньшинствам. Если они не навязывают свои правила окружающим, к ним совершенно нормальное отношение», — рассказал Дмитрий Гусев.

Кстати, сам новоявленный национал-консерватор получил эстонский паспорт лишь в 2020 году.

Подробнее о неоднозначной позиции властей Эстонии по поводу однополых браков — читайте в нашей статье.