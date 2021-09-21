В США президента Бразилии заставили есть пиццу на улице из-за отсутствия прививки от COVID-19

Президент Бразилии Жаир Болсонару прибыл в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Ближе к вечеру политик решил насладиться ужином в одном из ресторанов города, но столкнулся с непреодолимым препятствием — из-за отсутствия документов о прививке от COVID-19 его отказались пускать в заведение.

Сотрудники общепита узнали президента, но вежливо извинившись, объяснили, что не могут нарушить правила и сделать исключение даже для него.

Чтобы сгладить неприятный момент, Болсонару предложили поесть на открытой площадке. Для этого администрация ресторана отгородила на улице часть тротуара и поставила столики для политика и его сопровождения.

Примечательно, что в ГА ООН от участников не требуют документов, подтверждающих вакцинацию, но мэр Нью-Йорка Билл де Блазио незадолго до форума обращался к делегатам с просьбой сделать прививку до прибытия в город.

Global Look Press / Antonio Molina / www.imago-images.de

Болсонару же объяснил, что ему не нужна вакцина, поскольку его иммунитет настолько силен, что способен противостоять коронавирусной инфекции. Впрочем, президент Бразилии широко известен своим легкомысленным отношением к COVID-19.

Когда ВОЗ объявила пандемию, он продолжительное время отказывался принимать карантинные меры в стране, часто заявлял, что коронавирус не опаснее обычного гриппа, и призывал губернаторов ослабить ограничения.

Также Болсонару выражал уверенность, что новый вирус для него не опасен.

«Я выжил после атаки на меня с ножом, и какая-то там простуда меня не возьмет», — утверждал политик.

Тем ироничнее выглядело сообщение о том, что в июле этого года Болсонару все же заразился коронавирусом. Впрочем, по словам президента, переболел он в легкой форме, и его выписали из больницы спустя четыре дня после госпитализации.