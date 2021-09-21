Советник Байдена Хохштейн предупредил о возможном дефиците газа для отопления в Европе

Отдельные регионы Европы могут столкнуться с нехваткой газа для отопления. Об этом заявил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

Текущие низкие поставки газа из России в Европу могут стать причиной нехватки ресурсов для отопления в отдельных европейских регионах. По словам советника президента США Амоса Хохштейна, это может привести к тому, что газ будут распределять по квотам.

«Запасы хранилищ находятся на низком уровне, и если зима будет действительно холодной, холоднее обычного, то, боюсь, на части территории Европы не будет хватать газа для отопления, а не для электроэнергии», — отметил представитель Белого дома.

По мнению Хохштейна, некоторые страны Европы смогут позволить себе закупку большего количества газа по высокой цене, однако всем остальным придется выделять топливные ресурсы по норме. Такое развитие событий ожидает европейцев в том случае, если температура зимой опустится ниже привычной нормы, а запасы газовых хранилищ останутся прежними, заключил Хохштейн.