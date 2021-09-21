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Захарова рекомендовала инициаторам «Умного голосования» читать классическую литературу

Захарова рекомендовала инициаторам «Умного голосования» читать классическую литературу

«Умное голосование» (УГ) является глупостью. Так заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор потребовал, чтобы компании Google и Apple прекратили предоставлять инструменты для обхода ограничений к сайту «Умного голосования». Такую деятельность в Москве назвали вмешательством в выборы.

Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала разрушительной идеологию сторонников УГ. Она посоветовала его инициаторам читать классическую литературу, чтобы построить собственное мировоззрение и не жить по принципу «баба Яга против». Тогда люди смогут не только рушить, но и строить что-то новое, отстаивать свои идеалы.