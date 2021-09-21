Захарова рекомендовала инициаторам «Умного голосования» читать классическую литературу

«Умное голосование» (УГ) является глупостью. Так заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Перед выборами в Госдуму Роскомнадзор потребовал, чтобы компании Google и Apple прекратили предоставлять инструменты для обхода ограничений к сайту «Умного голосования». Такую деятельность в Москве назвали вмешательством в выборы.

Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвала разрушительной идеологию сторонников УГ. Она посоветовала его инициаторам читать классическую литературу, чтобы построить собственное мировоззрение и не жить по принципу «баба Яга против». Тогда люди смогут не только рушить, но и строить что-то новое, отстаивать свои идеалы.