Губернатор Орловской области откажется от депутатского мандата

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, вошедший в общефедеральную часть списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму VIII созыва, сообщил в Instagram, что откажется от депутатского мандата.

«Никуда я не уйду. Мне доверила партия побыть в списке, но я не собираюсь уходить [с поста губернатора — Прим. ред.]. Будет решение ЦИК по итогам выборов, мне придет телеграмма по технологии, и я торжественно вместе с вами напишу заявление и останусь», — объявил Клычков во время прямого эфира в соцсети.

Он поблагодарил всех жителей региона, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, и выразил надежду на «эффективное взаимодействие с депутатским корпусом».

Выборы депутатов в Госдуму VIII созыва, губернаторов девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов проходили в России с 17 по 19 сентября. Трехдневное голосование было организовано для безопасности избирателей в период пандемии коронавируса.