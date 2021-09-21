Муж американского дизайнера Тома Форда Ричард Бакли умер в возрасте 72 лет

Известный по работе в доме моды Gucci американский дизайнер Том Форд сообщил о кончине супруга, модного редактора Ричарда Бакли. Они были вместе больше трех десятилетий.

Бакли не стало в возрасте 72 лет. Он умер в собственном доме в Лос-Анджелесе по естественным причинам, сообщают официальные представители супругов. Также известно, что бывший главный редактор Vogue Hommes International долгое время серьезно болел.

Том Форд моложе своего мужа на 12 лет. Они заключили брак в 2014 году, хотя их отношения зародились еще в 1986-м. За эти годы мужчины вместе жили и работали в Италии, Великобритании и США. У супругов есть 10-летний сын, рожденный от суррогатной матери.