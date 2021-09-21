Ил-76 с раненными при стрельбе в Перми отправился в Москву

Медицинское воздушное судно Ил-76 с раненными при стрельбе в пермском вузе вылетело в Москву, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Всего на лечение в столицу перевозят семь человек. Самолет отправился в Москву в 10:42, рассказали РИА Новости в МЧС. На воздушном судне пострадавших будут сопровождать медицинские работники.

«В 10.24 Ил-76 с ранеными на борту вылетел из Перми в Москву», — заявил собеседник агентства.

Утром 20 сентября студент открыл огонь в Пермском государственном национальном исследовательском университете, шесть человек погибли, 24 гражданина получили ранения, согласно данным Минздрава РФ.