Армия Латвии потеряла беспилотник во время учений и просит грибников его найти

Во время военных учений латвийской армии Namejs 2021 в Латгале 16 сентября пропал беспилотный летательный аппарат, сообщает Delfi. Вооруженные силы обратились к лесникам и грибникам с просьбой помочь в поисках дрона: аппарат не могут обнаружить пятый день.

На учебном маршруте Резекне-Гулбене сигнал БПЛА был потерян. Где он приземлился — неизвестно.

Местным жителям, грибникам, лесным работникам и всем остальным ВС страны дают ориентировку: пропавший дрон серого цвета, его длина 1,4 метра, размах крыльев 2,8 метра, вес — около шести килограммов. Указывается, что вооружения на БПЛА не было: он предназначен для «поддержки военных заданий».

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Чем еще успели запомниться латвийцам эти учения?

В середине сентября военные учения Namejs 2021 проходили прямо в Риге на оживленных улицах города. Местные жители отнеслись к инициативе латвийского командования без восторга.

Не обращая внимания на прохожих, военные ездили на танках по центральным улицам города и стреляли холостыми патронами, отрабатывая сценарий потенциальной спецоперации.

Особый резонанс вызвало видео, снятое очевидцем: на нем «под обстрел» попала женщина с младенцем, просившая не стрелять, пока она проходит мимо. Позже в Минобороны Латвии извинились за учения со стрельбой в столице.

Армия Латвии напугала жителей Риги стрельбой на улице. «Боевые действия» в центре города стали частью военных учений #Namejs2021. Позже минобороны страны извинилось за #инцидент.#Латвия #Рига #учения pic.twitter.com/Gw2uYMHor5 — TRT на русском (@TRTRussian) September 13, 2021

Ранее сообщалось, что Латвия потратит €200 млн на финские бронемашины, от которых отказалась Эстония. Подробнее — в нашей статье.