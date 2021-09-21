Кадры атаки пермского стрелка на проезжающие автомобили появились в Сети

Видео начала атаки пермского стрелка Тимура Б. обнародовали в Интернете. Преступник начал стрелять еще на улице рядом с университетом.

Стрелок палил по проезжающим мимо машинам, одна пуля угодила прямо в лобовое стекло. Водитель автомобиля не пострадал. Моментом атаки пермского стрелка на проезжающие машины поделился Telegram-канал Ateo Breaking.

Напомним, нападение на Пермский государственный университет произошло утром 20 сентября. Вооруженный парень в каске пришел на территорию кампуса около 11 часов утра. Жертвами стрелка стали шесть человек, пострадало больше 20.

Стрелка обезвредил сотрудник ДПС, который один из первых прибыл на место происшествия. Следователи Перми расследуют уголовное дело по факту убийства двух или более лиц. Вторник 21 сентября объявлен в городе днем траура.