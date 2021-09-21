Вооруженные силы Украины обстреляли школу-интернат в ДНР

Представители Вооруженных сил Украины обстреляли подконтрольный Донецкой Народной Республике город Ясиноватая. Несколько снарядов попало в школу-интернат.

Об этом в своем Telegram-канале заявил глава местной администрации Дмитрий Шевченко. По его словам, все дети и сотрудники с самого утра переведены в убежище.

В настоящий момент на месте взрывов работают наблюдатели с целью зафиксировать факт обстрелов и определить характер повреждений. Отмечается, что попытки задействовать координационный механизм для прекращения огня были проигнорированы украинской стороной.