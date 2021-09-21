Захарова: Россия отреагирует на заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму

Россия не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Министерство иностранных дел Турции отказалось признавать легитимность российских выборов, проведенных в Крыму. По словам дипломатов, результаты голосования на полуострове не имеют для Анкары юридической силы.

«Москва обратила внимание на заявления главы МИД Турции по непризнанию выборов в Крыму, делаем выводы», — сказала Мария Захарова.

Подобные заявления влияют на двусторонние отношения России с другими странами, добавила представитель МИД. Она анонсировала ответ Москвы на выпад Турции.