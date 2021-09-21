Психолог Фомин поддержал идею обучения школьников обращению с оружием

Победивший на выборах в Госдуму по одномандатному округу в Москве самовыдвиженец Анатолий Вассерман предложил вернуть в российские школы уроки по обращению с оружием. Об этом он заявил в интервью изданию Daily Storm.

Он напомнил, что в советские годы школьники проходили курсы начальной венной подготовки, где собирали, разбирали и чистили автоматы. Депутат убежден, что дети с юных лет должны знакомиться с оружием, чтобы осознавать всю его опасность.

«На протяжении большей части истории человечества оружием овладевали с детства. И насколько я могу судить, сумасшедших в прошлые времена было не больше, чем сейчас», — пояснил Вассерман.

Врач-психиатр, психолог, кандидат медицинских наук Евгений Фомин назвал идею Вассермана «позитивной». Он отметил, что для современных школьников оружие стало «фантастическим инструментом», который они видят только в компьютерных играх, фильмах и интернете. Это искажает представление детей, убежден эксперт.

instagram.com / @doctor_fomin

«При этом могут вкладываться позитивные мысли в голову, например, о правилах безопасности при владении оружием, о том, что нельзя направлять оружие на человека, нужно держать на предохранителе, как правильно проверять, чтобы не было случайного выстрела», — рассудил собеседник «ПС».

Помимо этого, детям нужно наглядно демонстрировать последствия бездумного обращения с оружием, например, показывать иллюстрации огнестрельных ранений, считает психолог. Он также предложил включить в программу школьных уроков правила оказания первой помощи пострадавшим от пуль.

«Они [дети] видят, трогают, ощущают запах оружейной смазки. И это становится для них обыденным инструментом, который включается в их сенсорные понятия», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Тема обращения с огнестрельным оружием среди молодежи вновь стала активно обсуждаться на всех уровнях после очередного массового убийства.

Напомним, 20 сентября первокурсник Тимур Бекмансуров устроил расстрел на территории кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибло шесть человек. Еще 24 получили травмы различной степени тяжести. Семерых пострадавших сегодня спецбортом доставили на лечение в Москву.

Сам нападавший оказал сопротивление при задержании и получил огнестрельные ранения в живот и ноги. В тяжелом состоянии его доставили в реанимацию. Сейчас он уже находится в сознании.