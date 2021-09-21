Правительство в начале 2022 года намерено принять концепцию реформы ЖКХ

Концепция перестройки сферы ЖКХ может быть утверждена правительством в первом квартале 2022 года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его мнению, без этой концепции не удастся достичь показателей нацпроекта «Жилье и городская среда» в 1 млрд квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза. До конца текущего года правительство должно определиться с предлагаемыми мерами и источниками финансирования, подчеркнул Хуснуллин в беседе с РИА Новости.

Вице-премьер также обратил внимание на необходимость новых подходов при расселении ветхого и аварийного жилья. По его словам, следует решить проблему недостаточного финансирования обслуживающих компаний в сфере ЖКХ. В частности, Хуснуллин указал на низкую собираемость коммунальных платежей.