Президент России обратился к властям Армении по случаю 30-летия независимости республики

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительные телеграммы в Армению по случаю 30-летия провозглашения независимости республики. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Российский лидер поздравил президента Армении Армена Саркисяна, а также премьер-министра республики Никола Пашиняна. По словам Путина, развитие сотрудничества Москвы и Еревана отвечает интересам братских народов двух стран.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости», — указано в публикации.

Путин также отметил конструктивное российско-армянское взаимодействие в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества.