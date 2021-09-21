«Не любил шумные места»: мать пермского стрелка рассказала о характере сына

Мать Тимура Б., который устроил стрельбу в Пермском государственном университете, рассказала, что ее сын был умный и неконфликтный.

Со слов женщины, последний раз они виделись утром перед трагедией. Никаких конфликтных ситуаций между матерью и сыном не было.

«Он спокойный, заботливый, очень любит животных. Я считаю, что у меня был идеальный ребенок, он во всем мне помогал, я уверена, что он никогда не пил спиртного и не курил. Никаких отклонений в психическом состоянии или агрессии с его стороны никогда не было», - отметила жительница Перми.

Также мать пермского стрелка рассказала, что в семь лет водила его к психологу перед школой на тестирование, которое он успешно прошел. Психолог сказала, что мальчик очень умный. Также женщина отметила, что сын общался только с определенным кругом лиц, не любил шумные места и предпочитал побыть один дома.

Утром 20 сентября в ПГНИУ произошло нападение со стрельбой. В результате инцидента шесть человек получили смертельные травмы, больше 20 попали в больницу. Семь пострадавших при стрельбе в пермском вузе решено транспортировать для лечения в Москву.