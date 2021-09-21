Зеленский назвал ООН платформой для помощи в «возвращении» Крыма

ООН является одной из площадок, где Киев сможет «искать решения по возвращению» Крыма. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Политик 20 сентября приехал в США, чтобы принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев намерен серьезно поговорить с руководством Организации Объединенных Наций, которое проигнорировало саммит «Крымской платформы».

«Мы ищем решение Донбасса и Крыма на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок», — сказал Зеленский в эфире украинского телеканала.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года. Тогда большинство избирателей проголосовали за то, чтобы присоединить полуостров к РФ. Москва не раз заявляла, что голосование прошло с соблюдением международного права.