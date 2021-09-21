Российская Федерация может оказать серьезное давление на Киев после проведения парламентских выборов, считает бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По мнению дипломата, Европейский союз не встанет на сторону украинских властей и признает итоги голосования за депутатов Государственной думы, в том числе на территории Донбасса и Крымского полуострова. Это обусловлено тем, что Европе необходимо договариваться с Москвой в вопросах Афганистана, Китая и стоимости газа, написал Климкин в Facebook.

Бывший министр подчеркнул, что Украина якобы столкнется с жесткой волной дестабилизации после проведенных в России выборов.

Российская сторона неоднократно подтверждала, что у Москвы нет агрессивных планов в отношении других стран. В Государственной думе подобные заявления киевских политиков называли фантазиями.