Власти Украины ответили отказом на предложение России по газовому контракту. Теперь гражданам придется переплатить более шести миллиардов долларов за восполнение запасов топлива.

Российская сторона предложила Киеву подписать прямой контракт по покупке газа на 175 долларов за тысячу кубометров. Однако украинское руководство не захотело такого сотрудничества. Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев раскритиковал решение властей и отметил, что политика Киева является псевдопатриотической.

Экс-депутат уверен, что действующие цены на газ поставят на колени всю промышленность в стране и ее население. Кроме того, ответственным за высокую стоимость являются президент Украины Владимир Зеленский, стоящие во главе правительства политики и руководство Нафтогаза, подчеркнул Мураев.