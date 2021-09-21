На лечение в Москву доставят семерых пострадавших при стрельбе в Перми

Семеро человек, пострадавшие в результате стрельбы в университете Перми, будут транспортированы в Москву для проведения дальнейшего лечения.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, для экстренной транспортировки пострадавших при стрельбе есть все необходимое. Также Фальков выразил слова поддержки родным и близким погибших и раненых.

«Очень хочется пожелать стойкости и мужества семьям, родным и друзьям погибших и выразить им глубочайшие соболезнования, тем, кто выжил, - скорейшего выздоровления», — сказал министр.

Напомним, что 20 сентября в Пермском государственном национальном исследовательском университете Тимур Б. открыл стрельбу. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 24 пострадали.

Во время задержания подозреваемый оказал сопротивление, после чего правоохранители были вынуждены стрелять. В настоящий момент молодой человек находится в больнице. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).