Трамп заявил о высоких шансах США стать страной третьего мира из-за мигрантов

Миграционный кризис поспособствует тому, что США пополнят ряды стран третьего мира. Об этом заявил экс-американский президент Дональд Трамп.

Сейчас в Соединенных Штатах происходит огромный приток мигрантов. То, что сейчас происходит на границе США, наблюдается впервые, отметил республиканец.

«Никогда раньше ничего подобного тому, что происходит на нашей границе, не было. Миллионы людей уже просочились, но их большая часть уже на подходе», — считает Трамп.

Ранее США сообщили о депортации тысячи беженцев на Гаити. Согласно информации источников Белого дома, с 19 сентября администрация президента США Джо Байдена начала высылку гаитянских мигрантов, которые скопились в районе международного пограничного перехода Дель-Рио на границе с Мексикой. Гаитянцев планировалось вывозить на родину с помощью специальных вывозных авиарейсов.