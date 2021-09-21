Прокуратура Сахалина взяла на контроль расследование гибели девочки на стройке

Гибель 12-летней школьницы произошла на стройке в городе Долинске. Прокуратура Сахалинской области выясняет обстоятельства инцидента.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовные дела. Установлено, что строительный объект не был огорожен забором. Прокуратура контролирует расследование уголовных дел, возбужденных по факту смерти несовершеннолетней, а также халатности должностных лиц администрации района в связи с непринятием мер к владельцу объекта.

В ходе расследования будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям лиц, которые были ответственны за обеспечение охраны строительного объекта и недопущение на него посторонних лиц.

По данным местных СМИ, девочка погибла в результате несчастного случая. Компания подростков пришла на стройку, чтобы записать видео для социальных сетей. В какой-то момент девочка упала и умерла.