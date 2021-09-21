Апрель, июнь и декабрь оказались лучшими месяцами для отпуска в 2021 году

Апрель, июнь и декабрь стали самыми выгодными для россиян месяцами для отпуска в этом году, самым невыгодным оказался май.

Уже известно, что новогодние выходные продлятся с 1 по 9 января, 31 декабря 2021 года также будет выходным. Такие данные российские власти опубликовали в производственном календаре.

«Брать отпуск между майскими праздниками финансово невыгодно», — отметила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Института права и национальной безопасности РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости.

Не следует брать отпуск в середине праздничных дней. Лучше и выгоднее взять либо непосредственно перед длинными выходными, либо после них. Майские праздники следует рассматривать аналогично, и брать отпуск, попадающий на эти дни, нецелесообразно, заключила специалист.