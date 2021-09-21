Амурская чиновница выплатит 2,8 млн рублей за злоупотребление должностными полномочиями

В Бурейском районе Амурской области суд взыскал 2,8 миллиона рублей с чиновницы за злоупотребление должностными полномочиями.

Бывшая замглавы администрации рабочего поселка Новобурейский позволила незаконно передать третьим лицам в собственность муниципальных квартир. Бурейский районный суд постановил взыскать с нее свыше 2,8 миллиона рублей.

Не согласившись с судебным решением, осужденная обжаловала его в Амурском областном суде. Однако тот оставил решение суда первой инстанции неизменным.

Ранее Следственный комитет России выдвинул обвинение против экс-главы МВД в Амурской области Николая Аксенова, которому инкриминируют злоупотребление должностными полномочиями. Согласно версии следствия, Робканов с подельником присвоили порядка 39 миллионов рублей.