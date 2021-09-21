«Единая Россия» набрала почти 73% голосов после обработки 100% бюллетеней в Башкирии

После подсчета 100% бюллетеней «Единая Россия» побеждает на парламентских выборах в Башкирии с 66,61% голосов, сообщили в региональной центральной избирательной комиссии.

На утро вторника, 21 сентября, было обработано 100% бюллетеней. По данным регионального ЦИК, в Башкирии явка составила 72,79%.

«Единая Россия» набрала 66,61% голосов, заняв первое место. За КПРФ и ЛДПР было отдано 14,74% и 8,67% голосов соответственно. «Новые люди», «Справедливая Россия – За правду» и Партия пенсионеров смогли собрать 2,79%, 2,62% и 1,02% голосов, сообщает РИА Новости. Собеседник агентства отметил, что остальные участвовавшие в выборах партии набрали менее одного процента голосов.