ЦИК сообщил итоги выборов по одномандатным округам

Еще три партии помимо парламентской четверки проводят одномандатников в Госдуму. Это «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа».

Еще пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Из них трое — в Москве, один в Крыму и один в республике Адыгея, информирует ЦИК после обработки 100% протоколов.

По данным Центризбиркома, у ЛДПР два кандидата-лидера в одномандатных округах, у «Родины», «Гражданской платформы» и Партии роста по одному кандидату-лидеру по итогам обработки всех бюллетеней. Итого в Госдуму проходят представители «Единой России» и еще семи партий по результатам выборов, прошедших с 17 по 19 сентября. Трехдневный формат голосования был выбран для борьбы с распространением с коронавирусом на избирательных участках летом прошлого года.