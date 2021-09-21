ЕС поддержал Францию после разрыва Австралией соглашения о подлодках

Главы МИД стран Европейского союза в Нью-Йорке выразили солидарность с Францией по отношению к США после того как Австралия разорвала соглашение по подводным лодкам.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что решение Австралии о разрыве соглашения с Францией противоречит расширению сотрудничества с ЕС в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом информирует Agence France-Presse.

США, Великобритания и Австралия 15 сентября объявили о создании партнерства в сфере безопасности — AUKUS, в рамках которого австралийская сторона планирует получить технологии союзников для создания атомных субмарин. После этого власти Канберры разорвали крупнейший оборонный контракт с Парижем. Во Франции это решение назвали ударом в спину.