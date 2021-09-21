Шесть сел Хабаровского края избавились от паводка

Шесть сел в Хабаровском крае вышли из зоны подтопления паводковыми водами реки Амур за прошедший день.

Соответствующей информацией поделился пресс-центр регионального ГУ МЧС. По информации ведомства, в Хабаровском крае паводок затронул 44 сел, подтопил 15 частных домов, 167 приусадебных участка. Также от стихии пострадали 295 дачных, 52 земельных и 51 дорожных участков.

От паводковой воды полностью избавились Елабуга, Корсаково-2, Красносельское Хабаровского района, Троицкое и Лидога, а также поселок Молодежный. Специальным комиссиям предстоит оценить ущерб от стихии. Они уже проводят работы в пяти муниципальных образованиях.

В краевом центре считаются подтопленными 13 дач на островах. Один жилой, 276 дач и 85 приусадебных участков дом подтопило в Комсомольске-на-Амуре. Гребень паводка ранее спустился по течению.