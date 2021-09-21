Импортные продукты сильнее всего подорожают к концу года в России

Импортные фрукты и овощи подорожают больше всего России к концу года, заявила доцент кафедры финансов цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова.

Цены на продукты в России в годовом выражении к концу года вырастут до восьми процентов, так как прогнозы инфляции составили около 6,2 процента. Так темпы роста на продукты немного выше инфляции. Импортеры заранее закладывают в стоимость продуктов некоторую «подушку безопасности». Об этом информирует агентство «Прайм».

Рост цен на смартфоны в России продолжится из-за высокого спроса, считает эксперт. По его словам, непродовольственные товары за восемь месяцев с начала года уже подорожали на 5,61%. Американские санкции привели к уменьшению импорта китайских смартфонов.