Михаил Дегтярев избран губернатором Хабаровского края

По официальным результатам выборов губернатора Хабаровского края на должность избран Михаил Дегтярев, информировали на заседании избирательной комиссии региона.

Протокол утвердили единогласно, а выборы признали состоявшимися. Теперь, согласно уставу Хабаровского края, в ближайшее время должна состояться инаугурация политика. Губернатор края, в соответствии с установленным порядком, считается окончательно вступившим в должность с момента принесения им присяги, отметил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и руководителя региона лично. Он пришел на избирательный участок под номером 196 вместе с детьми, отметив в беседе с журналистами, что для него регион не просто место прописки, поскольку тут учатся и живут его дети.