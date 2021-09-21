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Михаил Дегтярев избран губернатором Хабаровского края

Михаил Дегтярев избран губернатором Хабаровского края

По официальным результатам выборов губернатора Хабаровского края на должность избран Михаил Дегтярев, информировали на заседании избирательной комиссии региона.

Протокол утвердили единогласно, а выборы признали состоявшимися. Теперь, согласно уставу Хабаровского края, в ближайшее время должна состояться инаугурация политика. Губернатор края, в соответствии с установленным порядком, считается окончательно вступившим в должность с момента принесения им присяги, отметил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

Врио хабаровского губернатора Михаил Дегтярев принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и руководителя региона лично. Он пришел на избирательный участок под номером 196 вместе с детьми, отметив в беседе с журналистами, что для него регион не просто место прописки, поскольку тут учатся и живут его дети.